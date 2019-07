Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand im Dachbereich des Museums für Moderne Kunst

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Heute Mittag (29.07.2019) gegen 11:45 Uhr wurde die Feuerwehr Frankfurt zu einem Brand in das Museum für Moderne Kunst alarmiert. Die Ersteintreffenden Kräfte stellten eine Rauchentwicklung mit Flammenerscheinung auf einem Überbau des Daches fest. In diesem Überbau befindet sich ein Technikraum mit Aufzugsmaschinenraum. Die Feuerwehrkräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung über zwei Drehleitern und einem Trupp durch das Innere des Gebäudes. Durch das schnelle eingreifen konnte die Brandausbreitung auf diesen Überbau des Daches begrenzt werden. Das Kupferdach musste im Bereich des Überbaus aufwendig geöffnet werden, um alle Brandstellen und Glutnester gezielt ablöschen zu können. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis 16:30 Uhr hin. Die Berliner Straße war während der Löscharbeiten voll gesperrt. Die Feuerwehr Frankfurt war mit 20 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften vor Ort. Zum Schutz der Einsatzkräfte wurden 35 Atemschutzgeräte eingesetzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Kunstgegenstände waren durch das Feuer nicht gefährdet. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat nach Abschluss der Löscharbeiten die Brandursachenermittlung aufgenommen.

