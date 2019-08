POL-MS: Täter besprühen Zaun - Aufmerksamer Zeuge alarmiert Polizei

Polizei Münster

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Samstagabend (10.08., 21:00 Uhr) an der August-Schepers-Straße zwei Münsteraner dabei, wie sie einen Zaun eines Sportgeländes mit weißer Farbe besprühten.

Der 48-jährige Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten stoppten die flüchtenden 23- und 34-jährigen Männer an der Eulerstraße. An den Händen und an der Kleidung der Münsteraner entdeckten die Polizisten weiße Farbrückstände. In ihren Taschen hatten die Täter mehrere Spraydosen und Alkohol. Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

