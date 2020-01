Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Betrunken hinterm Steuer 15.01.2020

Alpirsbach/Fluorn-Winzeln (ots)

Mit einer ungewöhnlichen Fahrweise ist der Fahrer eines grünen Suzuki-Geländewagens am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Alpirsbach und Fluorn-Winzeln aufgefallen. Einem nachfolgenden Autofahrer fiel auf, dass der Fahrer mehrmals auf die Gegenfahrbahn kam. Als der 58-jährige in Fluorn anhielt, verwickelte der Zeuge den nach Alkohol riechenden Mann in ein Gespräch und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Fahruntüchtigen zur Polizeiwache mit und behielten den Führerschein ein. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann schon zuvor andere Verkehrsteilnehmer gefährdete, bittet die Polizei Oberndorf unter 07423/ 81010 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell