Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen) Wohnungseinbruch 14.01.2020

Denkingen (ots)

In eine Wohnung in der Dreifaltigkeitsbergstraße ist ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 16.45 Uhr und 19.30 Uhr über die Balkontüre gewaltsam eingedrungen. Die Wohnungsräume wurden durchsucht, ob etwas entwendet wurde bedarf weiterer Abklärungen. Zeugen, die in dem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424/9318-0, zu melden.

