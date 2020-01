Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan) Einbrecher an der Haustüre 15.01.20

Dornhan-Weiden (ots)

Ein unbekannter Einbrecher hat in der Nacht zum Mittwoch im Dornhaner Stadtteil Weiden versucht, das Schloss an der Haustüre eines Wohnhauses zu überwinden. Gegen 2 Uhr bemerkte die Bewohnerin auffällige Geräusche an der Haustüre. Sie ging aber zunächst davon aus, dass ein Familienmitglied gerade dabei war, die Haustüre aufzuschließen. Da die Geräusche an der Tür aber ungewöhnlich lange dauerten und sie deswegen aufstand, entfernte sich der Täter. Bei dem Einbruchsversuch entstand kein Schaden. Eine Beschreibung des Unbekannten liegt der Polizei nicht vor.

