Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auto brennt im Hinterhof

Recklinghausen (ots)

Am Freitagmittag wurde ein brennendes Auto in einem Hinterhof an der Lange Straße gemeldet. Das Auto brannte komplett aus, es entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden. Weil Qualm in ein angrenzendes Wohnhaus gezogen war, musste ein Bewohner mit einer Drehleiter der Feuerwehr aus dem Gebäude geholt werden. Es wurde niemand verletzt.

Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Auto durch einen unglücklichen Zufall in Brand geraten sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell