Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Handtaschenraub

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, gegen 20:00 Uhr, entrissen vermutlich zwei Täter einer 56-jährigen Frau aus Recklinghausen Am Lohtor die Handtasche. Anschießend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die 56-Jährige konnte die Tatverdächtigen nicht beschreiben, sie geht allerdings von zwei Männern aus. In der Handtasche befanden sich Bargeld, Dokumente, Bankkarten und Schlüssel.

Hinweise zu den Tatverdächtigen erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

