Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, um 00:40 Uhr, hebelten zwei Tatverdächtige das Tor zu einem Firmengelände an der Lünsingskuhle auf. Von hier aus verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt und legten sich Beute zum Abtransport bereit. Die beiden Tatverdächtigen (33 Jahre und 32 Jahre, beide aus Dorsten) konnten auf dem Firmengelände durch die Polizei festgenommen werden. Der 32-Jährige wurde am Amtsgericht Dorsten dem zuständigen Richter vorgeführt. Er erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

