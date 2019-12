Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fußgängerin angefahren

Recklinghausen (ots)

Bereits am vergangenen Samstag (21.12.) um 15:30 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer eine 90-jährige Fußgängerin mit Rollator aus Gladbeck an. Der Unfall passierte auf einem Supermarkt Parkplatz an der Münsterländer Straße. Die Frau verletzte sich bei dem Sturz leicht. Es enstand kein Sachschaden. Der Fahrer hatte noch kurz mit der 90-Jährigen gesprochen, aber nicht seine Personalien hinterlassen.

Personenbeschreibung: 30 - 40 Jahre alt, schwarze Haare, sprach gebrochen deutsch

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell