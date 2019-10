Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/Brenz - Unbekannter zerkratzt Pkw

Ca. 1.000 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter, als er einen BMW beschädigte.

Mit Hilfe von Zeugenhinweisen hofft das Polizeirevier Heidenheim eine Sachbeschädigung klären zu können. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Straße Am Radkeller einen weißen BMW X6. Das Auto war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Der Unbekannte zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die komplette linke Seite des BMW. Dabei entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Heidenheim unter der Telefonnummer 07321/322430.

