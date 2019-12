Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag, in der Zeit von 12 bis 20 Uhr, in ein Wohnhaus auf der Dörnekampstraße ein. Ob die Täter etwas stahlen ist bislang noch nicht bekannt.

Mittwoch, zur Tageszeit brachen unbekannte Täter die Wohnungstür auf, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Marler Straße zu gelangen. Hier stahlen sie Bargeld aus einer Spardose, einen Saugroboter und eine Armbanduhr.

Recklinghausen

Donnerstag, in der Zeit von 15 bis 20.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Dechant-Wessing-Straße ein. Sie suchten dann in mehreren Räumen nach Wertgegenständen und stahlen Schmuck und ein Iphone-Handy.

In der Zeit von Montag, 9.30 Uhr bis Dienstag 7 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Kellertür auf und drangen in ein Wohnhaus auf der Straße Siestedde ein. Hier brachen sie einen Schranktresor auf und stahlen daraus Bargeld und eine Rolex-Armbanduhr. Weiterhin stahlen sie den Autoschlüssel eines gelben Porsche 911 GT3 und stahlen diesen aus der Garage.

Auf der Mühlenstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in eine Wohnung ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Sie suchten in den Räumen nach Diebesgut, Ob sie etwas mitnahmen, steht zur Zeit noch nicht fest.

Unbekannte Täter drangen am Donnerstagnachmittag durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung auf der Alte Grenzstraße ein. Als die Wohnungsinhaber zurückkehrten, flüchteten sie unerkannt ohne Beute.

Donnerstag, zur Tageszeit, kletterten unbekannte Täter auf den Balkon einer Wohnung auf der Tellstraße, hebelten die Balkontür auf und drangen dann ein. Sie suchten in Schränken und Schubladen nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute.

Marl

Auf dem Jasminweg brachen unbekannte Täter am Mittwoch, in der Zeit von 12.30 bis 21 Uhr in ein Wohnhaus ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Die Täter stahlen zumindest Schmuck.

Bottrop

In der Zeit von Dienstag, 15 Uhr bis Mittwoch, 21 Uhr, brachen unbekannte Täter in zwei Wohnungen in einem Wohnhaus auf der Prosperstraße ein. In beiden Fällen hebelten sie die Wohnungstüren auf, um in die Wohnungen zu gelangen. Ob die Täter etwas stahlen, steht zur Zeit noch nicht fest.

Unbekannte Täter hebelten am Donnerstagnachmittag ein Fenster auf und drangen dann in eine Wohnung auf der Lehmkuhler Straße ein. Als sie vom Wohnungsmieter gestört wurden, flüchteten sie unerkannt ohne Beute.

Waltrop

Heute, in der Zeit von 2 bis 8 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und drangen dann in eine Gaststätte auf der Dortmunder Straße ein. Hier suchten sie nach Diebesgut und flüchteten nach ersten Erkenntnissen, ohne etwas mitgenommen zu haben.

Datteln

Unbekannte flexten in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Freitagmorgen ein Fenstergitter ab und drangen dann durch das auf Kipp stehende Fenster in eine Werkstatt auf der Wiesenstraße ein. Aus der Werkstatt stahlen sie mehrere Geräte. Eine genaue Schadensaufstellung liegt noch nicht vor.

Gladbeck

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Horster Straße ein. Um hineinzugelangen waren sie auf einen Balkon gestiegen und hatten dann ein Fenster aufgehebelt. Sie stahlen Schmuck und ein Sparbuch.

Auf der Ulmenstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag nach Aufhebeln der Wohnungstür in eine Wohnung ein. Sie stahlen Bargeld und Schmuck.

Castrop-Rauxel

Nach Aufhebeln einer Terrassentür drangen unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung auf der Merowingerstraße ein und durchwühlten dann Schränke und Behältnisse. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Herten

Auf der Julie-Postel-Straße drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung ein. Sie öffneten dann Schränke und Schubladen. Was sie mitnahmen steht abschließend noch nicht fest.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

