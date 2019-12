Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der A 28

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 04.12.2019, gegen 13:35 Uhr, kam es in Delmenhorst auf der A 28 im Bereich der Anschlussstelle Hasport in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 33-Jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst wollte die A 28 an der Anschlussstelle Hasport verlassen und wechselte von der durchgehenden Fahrbahn auf den Verzögerungsstreifen. Am Ende des Verzögerungsstreifens geriet er zu weit nach links und stieß im Bereich der Ausfahrt frontal gegen den Anpralldämpfer der sich zwischen der durchgehenden Fahrbahn und der Ausfahrt befindet.

Der 33-Jährige Delmenhorster blieb unverletzt.

An seinem Firmen-Pkw und dem Anpralldämpfer entstanden insgesamt Schäden in Höhe von ca. 20 000 Euro.

