Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Leutershausen: Einbruch in der Hauptstraße Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße im Ortsteil Leutershausen war am Donnerstagnachmittag das Ziel bislang unbekannter Einbrecher. Die Täter begaben sich an die Rückseite des Anwesens und versuchten zunächst, die Terrassentüre brachial aufzuhebeln. Da diese Versuche fehlschlugen, warfen sie mit einem Stein ein Loch in die Scheibe ein und entriegelten im Anschluss die Türe.

Im Innern durchsuchten die Täter sämtliche Räume wie auch Behältnisse, entwendeten verschiedene Schmuckstücke sowie mehrere Damenarmbanduhren und suchten danach "das Weite".

Die Höhe des Diebstahlsschadens kann aktuell noch nicht exakt beziffert werden. An der Terrassentüre entstand Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Die Geschädigte befand sich in der Zeit zwischen 12.30 und 19.30 Uhr außer Haus. Zeugen und/oder Anwohner, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell