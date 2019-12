Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Straßenbahn übersehen - Unfall in der Mannheimer Straße

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Linksabbiegen in der Mannheimer Straße/Suezkanalweg übersah am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr ein Weinheimer Opel Corsa-Fahrer eine neben ihm fahrende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Während an dem Schienenfahrzeug Schaden von 1.500 Euro entstand, schlägt der Schaden am Opel Corsa mit mehreren tausend Euro zu Buche. Der Fahrer überstand den Unfall zum Glück ohne Verletzungen.

