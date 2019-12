Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Leimen: Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Leicht verletzt wurde am 12.12.2019 gegen 17:40 Uhr eine 42-jähriger Mann aus Leimen bei einem Verkehrsunfall in Leimen. Der Mann fuhr mit seinem Pkw auf der Rohrbacher Straße und wollte nach links in die Luisenstraße abbiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt der in gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn der Linie 23 und kollidierte mit dieser. Der Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt (Prellungen und Schürfwunden) und wurde vor Ort durch einen Rettungswagen ambulant behandelt. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 48.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr beeinträchtigt.

