Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Rauenburg: Unfall mit Linienbus

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vier beschädigte Fahrzeug und zwei leichtverletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am 12.12.2019 gegen 17:50 Uhr in Rauenberg auf der B 39 in Höhe der Wieslocher Straße. Ein Fahrer eines Linienbusses der SWEG fuhr auf Grund Unachtsamkeit auf verkehrsbedingt haltende Fahrzeug auf und schob insgesamt 3 Fahrzeuge ineinander. Dabei wurden zwei Fahrzeugführerinnen leicht verletzt, diese wollten sich aber selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Im Bus selber wurden keine Fahrgäste verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B 39 in Höhe der Unfallstelle führ ca. 1 Stunde komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Lars Rimmelspacher

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell