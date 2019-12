Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei nimmt zwei Minderjährige in Gewahrsam

Koblenz (ots)

Am Freitagmorgen, kurz nach 07:00 Uhr wurden zwei minderjährige "Ausreißer" von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz in Gewahrsam genommen. Die beiden Freunde im Alter von 11 und 14 Jahren stellten sich selbstständig auf der Wache der Bundespolizei.

Nach Streitigkeiten haben sie am Donnerstagmorgen, 08:00 Uhr den Schulweg dazu genutzt, unbemerkt von zu Hause abzuhauen. Nach Rücksprache mit den jeweiligen Erziehungsberechtigten wurde beide Jungen dem Jugendamt Koblenz übergeben.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0175 - 9028191

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell