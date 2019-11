Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Jugendlicher Ausreiser am Koblenzer Hauptbahnhof gestrandet

Koblenz (ots)

Kurz nach 4:00 Uhr fiel einer Streife der Bundespolizei heute Morgen in der Bahnhofshalle in Koblenz ein übermüdeter Jugendlicher auf. Auf Befragen gab der 16Jährige an, vor zwei Tagen nach Familienstreitigkeiten aus seinem Zuhause im Rhein-Hunsrück-Kreis ausgerissen zu sein. Auf der Dienststelle nahmen die Beamten telefonischen Kontakt mit seiner Erziehungsberechtigten auf. Eine Abholung in Koblenz lehnte die Frau jedoch ab und verwies an den gesetzlich bestimmten Vormund ihres Sohnes. Der Betreuer war zur nächtlichen Zeit telefonisch nicht erreichbar. Nach Rücksprache mit dem örtlichen Jugendamt erfolgte eine kurzfristige Unterbringung in der Jugendhilfeeinrichtung Arenberg, wo sich der junge Mann von seinen Reisestrapazen erholen kann.

