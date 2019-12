Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen, An der Moorkoppel

Neun Ersthelfer nach Suizid vorsorglich im Krankenhaus

Bad Segeberg (ots)

Heute kamen neun Ersthelfer nach einem Suizid in Kaltenkirchen vorsorglich ins Krankenhaus. Ein Rentner hatte nach ersten polizeilichen Erkenntnissen das Gift E605 eingenommen. Drei Familienangehörige versuchten ihm zu helfen und verständigten gegen 13:00 Uhr den Rettungsdienst. Vier Rettungskräfte versuchten am Einsatzort vergeblich den Rentner zu reanimieren. Bei dem Rettungseinsatz waren auch zwei Feuerwehrmänner involviert. Alle neun Ersthelfer sind vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht worden, um eine Kontamination auszuschließen. Die Feuerwehr hat ein Dekontaminationszelt aufgebaut. Der Einsatz dauert noch an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht gemacht werden.

