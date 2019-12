Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Clara-Schumann-Straße

66-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 19.12.2019, verletzte sich eine 66-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Henstedt-Ulzburg schwer. Gegen 10:30 Uhr beabsichtigte die Fußgängerin aus Henstedt-Ulzburg vom Gehweg der Clara-Schumann-Straße die Straßenseite zu wechseln. Als ein Pkw anhielt, dachte sie, dass der Fahrer sie passieren lassen wollte. Der Pkw-Fahrer hatte aber angehalten, um zwei Radfahrer durchfahren zu lassen, die aus einem verkehrsberuhigtem Bereich kamen. Die 66-Jährige übersah die Radfahrer und stieß mit einer Radfahrerin zusammen. Hierdurch stürzte die Fußgängerin und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell