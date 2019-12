Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Langeln, Kreloh

Polizei erbittet Hinweise nach versuchtem Wohnungseinbruch

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 18.12.2019, kam es in Langeln zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Straße Kreloh. Zwischen 15:45 und 19:00 Uhr versuchten zwei Männer sich an mehreren Stellen gewaltsam Zutritt in die Doppelhaushälfte zu verschaffen. Als der Hausbesitzer um 19:00 Uhr nach Hause kam, verschreckte er damit die Täter. Sie flüchteten zunächst zu Fuß, stiegen kurze Zeit später in einen silberfarbenen VW Golf, der in der Straße "Kreloh" abgestellt war und fuhren zunächst ohne Beleuchtung in Richtung B4/L75 davon. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, athletisch, etwa 25 Jahre alt, zirka 1,80 bis 1,85 m groß und dunkel gekleidet. Eine Fahndung nach ihnen verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei Pinneberg, Sachgebiet 4, hat die Ermittlungen übernommen und bitte unter 04101-2020 um Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind die beiden Täter aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen?

