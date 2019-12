Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn, Ellerau und Elmshorn - Polizei sucht Hinweisgeber nach Einbrüchen

Bad Segeberg (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar hat gestern in Quickborn einen Einbrecher bemerkt und dadurch dessen Eindringen in ein Einfamilienhaus verhindert.

Der Anwohner parkte sein Auto gegen 18:15 Uhr in der Straße Marienhöhe. Dabei hörte er in der Nähe Glas klirren und begab sich in Richtung des Geräusches. Der Zeuge sah eine männliche Person, die sich zusammengeduckt im Garten eines Einfamilienhauses aufhielt. Nach Blickkontakt zu dem Zeugen floh der Mann über das Grundstück in Richtung Kieler Straße. Den Täter beschrieb der Zeuge wie folgt: 30-35 Jahre alt, normale Statur, dunkel gekleidet und er trug eine grau schwarze Wollmütze. Den sofort alarmierten Polizeibeamten gelang es trotz umfangreicher Fahndung nicht, den Mann anzutreffen. An dem Einfamilienhaus stellten die Beamten fest, dass einer der Außenrolläden hochgedrückt und das dahinterliegende Fensterglas eingeschlagen worden ist.

Zudem kam es gestern zu zwei weiteren Einbrüchen in Elmshorn und Ellerau. In Elmshorn brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13:15 und 18:30 Uhr gewaltsam in ein Haus in der Memeler Straße ein. Sie entwendeten Uhren und Schmuck sowie Bargeld.

In der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 22:20 drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Reihenhaus in der Bornholmer Kehre in Ellerau ein. Sie stahlen Bargeld und zwei Flaschen Wein.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Rufnummer 04101/2020 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell