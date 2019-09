Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Pizzeria

Northeim (ots)

Moringen, Neuemarktstraße - Zwischen Sonntag, 22.09.19, 23.00 Uhr und Dienstag, 24.09.2019, 11.00 Uhr

MORINGEN (fal) - Vermutlich in einer der Nächte zum Montag oder Dienstag ist ein Unbekannter durch ein Fenster in die Pizzeria an der Neuemarktstraße eingestiegen. Im Lokal bricht der Täter die Kasse auf und findet darin ein paar Euro Wechselgeld. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können, werden von der Polizei unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

