Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

BODENFELDE (stüw.) Am Montag, 23.09.2019, gegen 17.03 Uhr, kam es in Bodenfelde, Uslarer Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis Kassel befuhr mit einem Pkw die Uslarer Straße in Richtungg Ortsmitte. Er fuhr dann nach links in eine Parklücke und setzte zum Korrigieren der Fahrzeugstellung zurück. Dabei übersah er einen 48-jährigen Mann mit einem Pkw, der sich dahinter befand. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.200,- Euro.

