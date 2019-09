Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 3 Einbrüche am letzten Wochenende im Bereich Einbeck/Dassel

Die Polizei Einbeck/Northeim musste am vergangenen Wochenende insgesamt drei Einbrüche in Geschäftsräume und einem Sportheim aufnehmen. 1.) OT Sülbeck, Bergfeld, Tatzeit: Sonntag, 22. September, 18.30 Uhr, bis Montag, 23. September 2019, 10.30 Uhr. Unbekannte Täter steigen nach Zertrümmern einer Fensterscheibe in das Innere des Clubheims des FC Sülbeck ein, hebeln dort verschieden Türen auf und entwenden dann letztendlich eine Geldkassette mit einem sehr geringen Wechselgeldbetrag. Die durch den Einbruch entstandene Schadenshöhe wird mit ca. 1.500 Euro angegeben. 2.) Stadt Einbeck, Altendorfer Tor, Tatzeit: Samstag, 21. September, 13.00 Uhr, bis Montag, 23 September 2019, 07.50 Uhr. Unbekannte Täter gelangen nach Aufhebeln eines Fensters in die Geschäftsräume eines Sanitätshauses und durchsuchen dann im Inneren mehrere Räume nach möglichen Bargeld oder sonstigen Wertgeständen. Nach jetzigem Stand wurden die Täter jedoch nicht fündig und verließen die Räume ohne Diebesgut. Die durch den Einbruch entstandene Schadenshöhe wird mit ca. 500 Euro angegeben. 3.) Dassel -vo. Dassel, OT Lauenberg, Sollingstraße, Tatzeit: 20.09.2919, 03.20 Uhr. Zur Tatzeit wurde in der Sollingstraße in den dort vorhandenen Landgasthof eingebrochen. Ein unbekannter Täter gelangt nach Aufbruch zweier Türen in das Innere des Landgasthofes und bricht dort dann einen Dartautomaten und mehrere Sparfächer auf. Durch die dabei entstandenen Geräusche wird ein Nachbar auf den Einbruch aufmerksam und kann zunächst im Inneren eine Person mit einer Taschenlampe wahrnehmen. Der Täter flüchtet dann daraufhin aus der Gaststätte und entfernt sich in Richtung Fredelsloh. Durch die Dunkelheit kann der Zeuge den Täter leider nicht weiter beschreiben, ihm ist nur ein dunkler Kapuzenpullover aufgefallen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verläuft negativ. Die Schadenshöhe insgesamt ist nach jetzigem Stand mit über 2.000- Euro angegeben.

