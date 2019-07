POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch.

Polizeipräsidium Aalen

Leutenbach: Quadfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Ein 24 Jahre alter Quad-Fahrer hat am Montagmorgen die Vorfahrt eines Pkw missachtet und sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann wollte um 06:00 Uhr aus Bittenfeld kommend die Landesstraße 1127 zwischen Weiler-Kreisverkehr und Affalterbach überqueren und war hierbei mit einem bevorrechtigten Pkw, Renault einer 47-Jährigen zusammengestoßen. An den Fahrzeugen ist ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden.

Fellbach: Bub bei Unfall leicht verletzt.

Ein 10 Jahre alter Junge hat sich am Montag um 08:20 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw an der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße / Schwabstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der Junge hatte die Vorfahrt eines 72 Jahre alten VW-Lenkers missachtet, wodurch es zum Unfall kam.

Remshalden: Drei Einbrüche in Firmengebäude

Bei zwei Einbrüchen und einem Einbruchsversuch im Oberer Wasen ist ein Sachschaden von circa 40.000 Euro entstanden. Die Täter waren in der Nacht zum Montag in drei Firmen in unmittelbarer Nähe zueinander eingedrungen. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an.

