Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 78-Jähriger Deutscher mit 2,3 Kilogramm Kokain im Wert von 174.000 Euro in Straelen festgenommen

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Einen 78-Jährigen Mann aus Köln hat die Bundespolizei am Samstagabend, 14. September 2019 um 20:15 Uhr, in Straelen auf der Landstraße L 140 nach der Einreise aus den Niederlanden festgenommen. Im Rahmen der Kontrolle des sichtlich nervösen und leicht verwirrt wirkenden Reisenden fanden die Beamten im Fahrzeug, einem Citroen C4, insgesamt 2,3 Kilogramm Kokain im Wert von 174.000 Euro. Die in Handtüchern eingewickelten Drogenpakete versteckte der Mann im Bodenablagefach hinter dem Beifahrersitz. Zuständigkeitshalber wurde die weitere Sachbearbeitung nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch das Zollfahndungsamt Essen übernommen. Der Mann befindet sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

