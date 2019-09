Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruchdiebstahl in Kindertagesstätte

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Von Montag, 23.09.2019, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 24.09.2019, 06.55 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Kindertagesstätte in Uslar, Heinrich-Wiebe-Straße. Im Gebäude wurde ein Büro gewaltsam geöffnet. In den Räumlichkeiten wurden diverse Schränke und Behältnisse durchsucht. Der Tatort wurde ohne Diebesgut wieder verlassen. Der bei dem Einbruch entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Telefonnummer 05571/926000.

