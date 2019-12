Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Hohenbergen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Bad Segeberg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Hohenbergen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Bisher unbekannte Täter näherten sich dem Einfamilienhaus gestern in der Zeit zwischen 13:30 und 20 Uhr. Sie drangen gewaltsam ein und entwendeten Uhren, Bargeld und einen Möbeltresor.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei Pinneberg (ehemals Soko Wohnung) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 04101/2020 zu melden.

