Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn, Friedlandstraße

Polizei erbittet Hinweise nach Wohnungseinbruchsdiebstahl

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, den 16.12.2019, kam es in Quickborn zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Friedlandstraße. Zwischen 09:30 und 18:30 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei Pinneberg, Sachgebiet 4, hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise.

