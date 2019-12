Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unter Betäubungsmitteleinfluss mit Fahrzeug unterwegs (66/0212)

Speyer (ots)

02.12.2019, 13:45 Uhr

Am Montagmittag wurde ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Speyer in der Hasenpfühlerweide einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnten bei dem Fahrer deutliche Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Zudem war die Person bereits zurückliegend wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Freiwillige motorische Tests sowie die Durchführung eines Urintests wurden von dem 38-Jährigen abgelehnt. Dementsprechend musste er den kontrollierenden Beamten auf die Dienststelle folgen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell