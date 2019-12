Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: -Auf Weihnachtsmarkt mit Joint kontrolliert-

Frankenthal (ots)

Am 02.12.2019 gegen 19:45 Uhr konsumiert ein 25-jähriger aus Frankenthal stammender Mann auf dem Weihnachtsmarkt in Frankenthal einen Joint neben den vor Ort befindlichen Polizeibeamten. Neben der Person kann in unmittelbarer Nähe zusätzlich eine Box mit zwei Cannabisblüten aufgefunden werden. Der Joint und die Blüten werden sichergestellt. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wird zudem ein Platzverweis erteilt.

