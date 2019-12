POL-PDLU: (Schifferstadt) Thementisch der Polizeiinspektion Schifferstadt und der Sicherheitsberater für Senioren - Prävention in der Vorweihnachtszeit

Polizeidirektion Ludwigshafen

Die Polizeiinspektion Schifferstadt informiert gemeinsam mit den ehrenamtlichen Sicherheitsberatern für Senioren über aktuelle Gefahren und Risiken in der dunklen Jahreszeit. Daneben kommen die Themen Trickbetrug, sicheres Einkaufen und Taschendiebstahl, die gerade den älteren Teil der Bevölkerung treffen, zur Sprache. An den Tischen können individuelle Beratungen stattfinden und Fragen direkt vor Ort beantwortet werden. Zudem ist die Vermittlung einer professionellen Einbruchsschutzberatung bei Ihnen Zuhause möglich. Die Polizeiinspektion Schifferstadt hat sich die Sicherheit von Senioren als besonderes Ziel gesetzt. Das im Jahr 2014 ins Leben gerufene Projekt für Seniorensicherheit wird von speziell in diesem Bereich tätigen Polizeibeamten koordiniert mit dem Ziel, das Selbstvertrauen und Sicherheitsgefühl der älteren Mitbürger zu stärken. Die ehrenamtlichen Sicherheitsberater dienen dabei als Bindeglied zwischen Bürger, Gemeinde und Polizei und sind für diesen Bereich besonders ausgebildet. Die Termine im Überblick:

Mittwoch, den 04.12.2019, 10:00 - 12:00 Uhr, Schlichtstraße 1, 67165 Waldsee

Montag, den 09.12.2019, 10:00-12:00 Uhr, Ludwigshafener Straße 3, 67125 Dannstadt-Schauernheim

Dienstag, den 10.12.2019, 10:00 - 12:00 Uhr, An der Fohlenweide 21, 67112 Mutterstadt

Samstag, den 14.12.2019, 10:00 - 12:00 Uhr, Waldspitzweg 1, 67105 Schifferstadt

Montag, den 16.12.2019, 10:00 - 12:00 Uhr, Am Schwarzweiher 11, 67459 Böhl-Iggelheim

Rückfragen bitte unter Telefon: 06235 4950. Die Polizei und die Sicherheitsberater freuen sich auf Ihren Besuch.

