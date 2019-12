Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Geschädigten

Mutterstadt (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:45 Uhr parkte ein Pkw rückwärts von einem Mutter-Kind-Parkplatz am Real-Markt aus und beschädigte beim Zurücksetzen ein auf der gegenüberliegenden Seite geparktes Fahrzeug. Der Pkw entfernte sich danach in Richtung Mutterstadt. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall, folgte dem Wagen und notierte sich das Kennzeichen. Anschließend verlor sie das Fahrzeug aus den Augen. Als sie zum Parkplatz zurückkehrte, war das beschädigte Auto verschwunden. Die Zeugin verständigte dann die Polizei. Als die Beamten später die Anschrift des Verursachers aufsuchten, fanden sie das gesuchte Fahrzeug vor. Es wies frische Unfallspuren auf. Den Halter hat die Polizei bislang noch nicht sprechen können. Die Polizei sucht nun das Fahrzeug, das auf dem Parkplatz beschädigt wurde. Der Halter / die Halterin wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

