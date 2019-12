Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg

Heiligenstein - Betäubungsmittel bei Personenkontrolle aufgefunden (04/0212)

Römerberg / Heiligenstein (ots)

01.12.2019, 23:20 Uhr

Im Rahmen der Streife wurde am Sonntag gegen 23:20 Uhr ein 20-jähriger Mann aus Speyer in der Heiligensteiner Straße in Römerberg kontrolliert. Bereits bei der Kontrolle fiel den Polizeibeamten deutliche Cannabisgeruch auf, der vom Kontrollierten ausging. Der junge Mann sowie der von ihm mitgeführte Rucksack wurde daraufhin nach Betäubungsmitteln durchsucht. Hierbei konnten ca. 25 Gramm Cannabis in seinem Rucksack aufgefunden und beschlagnahmt werden. Zur Herkunft des Betäubungsmittels wollte der Beschuldigte gegenüber der Polizei keine Angaben machen. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt ermittelt.

