POL-PDLU: Einbruch in Supermarkt

Frankenthal (ots)

Am frühen Morgen (05:45 Uhr) des 01.12.2019 kommt es in einem Supermarkt in Frankenthal in der Frankenthaler Straße zu einem Einbruch. Die bisher unbekannten Täter flexen eine Notausgangstür auf, um so in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren des Marktes stemmen die unbekannten Täter eine Wand zu einem Tabakgeschäft auf und entwenden Tabakware in noch unbekannter Höhe. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

