Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: KTM aus Garage geklaut

Meinerzhagen (ots)

In der Nacht zum Dienstag (Tatzeit 26.08. 22:00 Uhr - 27.08.2019, 08:45 Uhr)wurde die Tür zu einer Garage eines Hauses an der Listerstraße aufgehebelt. Aus dieser stahlen bislang unbekannte Täter die rot/weiße KTM EXC 450 mit dem amtlichen Kennzeichen MK-TB 61. Es wurde zudem versucht, ein weiteres Motorrad zu entwenden. Ob und welche weiteren Gegenstände aus der Garage entwendet wurden, kann bislang noch nicht gesagt werden. Die Polizei in Meinerzhagen fragt nun: Wer kann Hinwiese zu den Motorraddieben im Bereich Listerstraße geben?

