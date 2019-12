Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdächtige Person

Frankenthal (ots)

Am 01.12.2019 gegen 13:00 Uhr wird im nördlichen Bereich des Amazon-Lagers in Frankenthal eine bisher unbekannte männliche Person mit einem Bolzenschneider am Zaun stehend festgestellt. Die Person flüchtet auf den Parkplatz, steigt in ein silbernes Auto und fährt davon. Der Fahrer wird auf ca. 20-27 Jahre geschätzt. Er ist ca. 1,70 m groß, hat eine schmale Figur und ein schmales Gesicht, sowie kurze blonde Haare. Bekleidet sei der Fahrer mit einer grauen Jacke. Im Fahrzeug kann eine weitere männliche Person als Beifahrer erkannt werden. Diese wird wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre, ca. 1,85 cm groß, athletische Figur, kurze dunkelblonde Haare, bekleidet mit einem olivfarbenen Pullover

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

