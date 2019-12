Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall- unfallbeteiligtes Fahrzeug gesucht!

Maxdorf (ots)

Am 29.11.2019, gegen 10:15 Uhr, befuhr ein roter PKW Seat Ibiza die Hauptstraße in Maxdorf in Richtung Ludwigshafen-Oggerheim. Auf Höhe der dortigen Bäckerei fuhr der PKW weit nach rechts, um einem entgegenkommenden LKW Platz zu schaffen. Hierbei wurde ein geparkter PKW am linken Außenspiegel touchiert. Bislang liegen keine weiteren Erkenntnisse zu dem geschädigten PKW vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

PHK' in Wenzel

Telefon: 06237-9341100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



