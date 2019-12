Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl von Elektrofahrrad

Frankenthal (ots)

Am 29.11.2019, zwischen 16:00 und 17:30 Uhr wird von bislang unbekannten Tätern in der Gotthilf-Salzmann-Straße ein hochwertiges Elektrofahrrad der Marke Winora entwendet. Der Diebstahl wird durch den Geschädigten festgestellt, als dieser bemerkt, dass das abgeschlossene Fahrrad nicht mehr vor seinem Hauseingang steht. Hierbei stellt der Geschädigte zudem fest, dass der Bewegungsmelder des Hauseingangs zugeklebt ist. Der Schaden beläuft sich auf 2.099 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

