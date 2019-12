Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Sachbeschädigung bei Fußball-Oberligaspiel (20/3011) 30.11.2019, 15:10 Uhr

Speyer (ots)

Bei der Begegnung zwischen dem FV Dudenhofen und Wormatia Worms am Samstagnachmittag in der Fußball-Oberliga, beschädigten zwei männliche Beschuldigte unmittelbar nach dem Tor der Wormatia eine angebrachte Werbebande im Gästebereich. Ein Strafverfahren gegen die beiden Zuschauer wurde aufgrund der Sachbeschädigung eingeleitet und dauert an.

