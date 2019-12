Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aufbruch eines Pkw in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Samstag, dem 30.11.2019, gegen 12:00 Uhr, stellte die 87-jährige Geschädigte ihren Pkw in der Haardtstraße in Böhl-Iggelheim ab, um den nahe gelegenen Friedhof zu besuchen. Als sie etwa eine halbe Stunde später zu ihrem Pkw zurückkehrte musste sie feststellen, dass die Beifahrerscheibe des Pkw eingeschlagen und eine Einkaufstüte entwendet wurde. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

