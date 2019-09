Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw zerkratzt - 5000,- Euro Schaden

Wilnsdorf (OT Rudersdorf) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (01./02.09.2019) zerkratzte ein Unbekannter im Billstraße gleich zwei geparkte Pkw der Marke BMW. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000,- Euro. Hinweise an die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0

