Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Jacken- und Geldbeuteldiebstahl von der Garderobe (11/3011) 01.12.2019, 03:55 Uhr

Speyer (ots)

Am frühen Sonntagmorgen entwendeten zwei männliche Täter von der Garderobe einer Gaststätte in der Maximilianstraße in Speyer eine fremde Jacke inklusive dem darin befindlichen Geldbeutel. Nachdem die Täter die Gaststätte verlassen hatten, nahmen sie den Geldbeutel aus der Jacke und warfen die Jacke auf einen Weihnachtsbaum. Zeugen beobachteten die Tatausführung und verständigen die Polizei. Aufgrund der Zeugenhinweise wurden die Personalien der Täter bei einer Personenkontrolle durch die Polizei festgestellt und ein Strafverfahren gegen die Beschuldigten eingeleitet. Der bislang unbekannte Geschädigte wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

