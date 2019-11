Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth

Freudenberg - Auffindung eines gestohlenen PKW

Freudenberg (ots)

Der bei dem Einbruch in die Räumlichkeiten des Abwasserzweckverbandes in der Nacht zum 04.11.2019 in Wallmenroth entwendete Ford Ranger mit dem amtlichen Kennzeichen AK-AV 115 wurde am Morgen des 07.11.2019 auf einem Parkplatz an der Wilhelmshöhe in Freudenberg aufgefunden und sichergestellt. Die kriminaltechnische Untersuchung wird von der Polizei in Siegen vorgenommen. Die Fahndung nach dem PKW kann eingestellt werden.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell