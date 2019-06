Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Doppelt grün?

Bad Nenndorf (ots)

(schn)Am Mittwoch, den 12.06.2019, gegen 12:55 Uhr kommt es an der Ampelkreuzung Drei-Steine (Bad Nenndorf) zu einem Zusammenprall zwischen einem Klein-Lkw und einem Pkw. Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer befährt die B442 aus Richtung Rodenberg kommend. An der Ampelkreuzung will er nach rechts in Richtung Hannover abbiegen. Nach eigenen Angaben zeigt die Ampel Grünlicht. Der 48-jährige Lkw Fahrer befährt die B65 in Richtung Hannover. Nach eigenen Angaben hat er ebenfalls Grün. Im Einmündungsbereich kommt es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es wird niemand verletzt. Aufgrund des Verkehrsaufkommens ist davon auszugehen, dass der Unfallhergang durch Zeugen beobachtet worden ist. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Nenndorf, Telefon 05723-9461115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Hauptstraße 18

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell