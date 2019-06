Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Zeuge weist Polizei auf alkoholisierten Fahrer hin

Nienburg (ots)

(BER)Am Mittwochmorgen, 12.06.2019, gegen 06.45 Uhr, erhielt die Polizei in Nienburg einen Hinweis auf den möglicherweise alkoholisierten Fahrer eines Transporters. In der Großen Drakenburger Straße überprüften die Beamten das besagte Fahrzeug. Der deutlich in der Atemluft festgestellte Alkoholgeruch wurde durch einen Alkotest mit einem Wert von knapp unter 0,9 o/oo bestätigt. Da es sich bei dem Fahrer um einen Mitbürger mit ausländischem Wohnsitz handelte, wurde für das zu erwartende Bußgeld sowie die Verfahrenskosten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 787,50 EUR einbehalten. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Polizeibeamten sicher und händigen ihn entweder an einen Berechtigten oder an den Fahrer aus, wenn dieser wieder fahrtüchtig ist.

