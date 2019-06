Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya-Polizei sucht weitere Zeugen für versuchtes Tötungsdelikt

Nienburg (ots)

(BER)Am 09.05.2019, in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 22.30 Uhr feierten mehrere Jugendliche und junge Erwachsene auf einem Gelände zwischen Schule und Sportplatz in Hoya. Im Verlaufe des Feierns entstand eine Auseinandersetzung, eine Person wurde dabei sehr schwer verletzt. Über den Fall wurde ausführlich berichtet. Im Zuge der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde bekannt, dass im Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr auch Passanten und andere Unbeteiligte, die auf der Straße "Am Sportplatz" an den Feiernden vorbeigingen, aus dieser Gruppe heraus "angepöbelt" wurden. Die jungen Menschen sollen sich nach den bisherigen Erkenntnissen feindselig und aggressiv verhalten haben. Die Ermittler der Nienburger Polizei bitten diejenigen, die an dem Abend von solchen Pöbeleien betroffen waren, sich mit der Dienststelle unter 05021 / 97780 in Verbindung zu setzen. Sie werden gebeten, als Zeugen auszusagen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell