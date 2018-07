POL-DEL: LK Wesermarsch: Nicht zugelassener Roller erneut in Nordenham unterwegs

Delmenhorst (ots) - Bereits in den Mittagstunden von Donnerstag, 05. Juli 2018, wurde ein stark beschädigter Roller von Beamten der Polizei Nordenham kontrolliert.

Dabei wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und der Roller nicht zugelassen war.

Am Sonntag, 08. Juli 2018, gegen 19:50 Uhr, wurde dasselbe Kleinkraftrad erneut im öffentlichen Verkehrsraum geführt. Beamte der Polizei Nordenham stellten den Roller in der Friedrich-August-Straße in Nordenham fest. Zugelassen war das Fahrzeug immer noch nicht.

Der Fahrzeugführer, dieses Mal ein 22-jähriger Mann aus Nordenham, war ebenfalls nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis.

Erneut wurden Strafverfahren eingeleitet und erneut wurde die Weiterfahrt untersagt.

