Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 18.12.2019, kam es in Elmshorn zu einem Raubüberfall auf einen Pizza-Lieferservice in der Geschwister-Scholl-Straße. Um 22:40 Uhr betraten drei maskierte Täter den Lieferservice und überwältigten den Angestellten. Sie sprühten ihm Reizgas ins Gesicht und flüchteten anschließend mit den Tageseinnahmen aus der Kasse in einem Pkw. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen grauen Mercedes oder Audi, der zumindest zur Tatzeit ein Frankfurter Kennzeichen hatte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04121-8030 um Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug oder den Tätern geben?

